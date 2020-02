¿Qué pasó?

El nombre de Américo fue uno de los temas más comentados durante el lunes pasado en Twitter debido a que el cantante increpó a uno de los asistentes de su show mientras se presentaba en el festival con la Fuerza del Sol de Arica, evento donde el público se manifestó con consignas en contra del Gobierno.

Pero fue uno de los asistentes que constantemente gritó e hizo gestos obscenos que colmaron la paciencia del artista quien dijo a través del micrófono: "Alguien por favor que le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raja" (sic).

"Si quieren sangre, por mi parte no la van a tener porque yo no soy el responsable, pero sí puedo llevar el mensaje que ustedes tienen", dijo sobre la crisis en Chile.

Sin embargo, las palabras del intérprete de "Te vas" no cayeron bien en las redes sociales donde varios criticaron su reacción, insultándolo e incluso amenazándolo, situación por la que Américo salió a aclarar qué fue lo que realmente pasó ese día en su tierra natal.

Las aclaración de Américo

A través de un video en su Instagram indicó que "mi intención era empatizar, era colaborar con lo que allí estaba sucediendo y no solamente esa mañana, sino durante los tres días de carnaval, donde había manifestantes y me parece perfecto que haya una constancia en cuanto al estallido, en cuanto a las solicitudes sociales que hoy todos sabemos y que todos somos parte. Entiendo la desigualdad, los abusos, y muchas cosas que hay que arreglar para que Chile sea el país que pretende".

Sobre la frase en particular donde habló de dedos y espuma, indicó que "fue una situación con una persona que ya nos tenía bastante agotados a parte del equipo, a mí, a algunos de mis músicos, y bailarinas. El tipo actuó de manera grosera e incansable, parece que ya no había manera de entenderse con él. Fue solamente con él, el resto de la gente lo pasó fantástico, el resto de la gente entendió. Fuimos parte de sus cánticos y de sus manifestaciones durante el show".

Respecto a las reacciones que tuvo su video, señaló que "el juicio fue bastante injusto. Los titulares, la edición, los medios, está bien, lo entiendo y lo acepto. Jugaron y jugaron bastante en contra, porque he sido insultado y descalificado. Me han tratado de todo, inclusive me han tratado de peruano, boliviano, de indio, y sí, tengo sangre india del norte del país. Así, si que creen que es un insulto, para mí no lo es, al contrario".

"Lo que me preocupa son las amenazas. Me preocupa la seguridad, no solamente la mía, sino también la de mi equipo, especialmente la de mi familia. Eso es lo que me preocupa y me llama la atención", dijo.