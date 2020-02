Jang Ji-sung, una madre coreana que hace tres años sufrió la muerte de su tercera hija Na- Yeon, pudo reencontrarse con la menor de siete años a través de la realidad virtual.

Según informaron medios locales, la menor falleció debido a una enfermedad incurable llamada linfocitosis hemos citopática.

El reencuentro pudo ser visto en el documental "Meet you", el cual tiene como objetivo recrear recuerdos cálidos con la persona que más se quiere, a través de la realidad virtual.

¿Cómo se realizó?

Para la reunión Ji-sung con su hija, el equipo de producción trabajo con la colaboración con Viv Studios, quienes tiene la mejor tecnología de realidad virtual en Corea.

Para que Na-Yeon fuera más realista se analizaron las diversasexpresiones, voces, tonos y gestos únicos almacenados en entrevistas con miembros de la familia, además de fotos y videos en teléfonos móviles.

"A lo mejor es un paraíso real. He visto a Na-Yeon, que me ha llamado con una sonrisa. Puede que fuese por muy poco tiempo, pero fue muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre había querido", dijo la madre.

"Han pasado tres años, y ahora creo que debería amarla más de lo que la echo de menos, para tener confianza de que la volveré a ver más adelante. Espero que mucha gente recuerde a Na-Yeon tras ver el programa", agregó.