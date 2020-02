Retrasan "The Outer Worlds" para Nintendo Switch por el coronavirus

En la semana del amor, revisamos los videojuegos que se estrenan en las distintas plataformas: Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC.

Entre las novedades destaca el DLC adicional o expansión de Dead Cells titulado "The Last Seed", también es hora del lanzamiento occidental del remaster "Yakuza 5" y "Snack World: The Dungeon Crawl - Gold".

Además, para quienes se perdieron el lanzamiento original de "Darksiders Genesis", esta semana podrán obtener las versiones de consola y finalmente, "Street Fighter 5" también regresa a ser el centro de atención con "Champion Edition".

Revisa los estrenos de esta semana en las distintas plataformas:

"Yakuza 5" remaster - 11 de febrero (PS4)

La colección Remasterizada de "Yakuza" es un paquete todo en uno, que ofrece ediciones mejoradas de Yakuza 3, 4 y 5; tres juegos que tuvieron fechas de lanzamiento escalonadas, pero la entrada final llega este mes.

Haciendo relación al "5" en su nombre, esta entrada se establece en cinco partes diferentes de Japón y presenta cinco personajes jugables, incluido el favorito de todos, Kazuma Kiryu.

"Dead Cells - The Bad Seed" - 11 de febrero (PS4, Xbox One, PC, Switch)

"The Bad Seed" es el primer DLC pagado de Dead Cells, y el precio de $5 dólares ofrece una buena cantidad de contenido nuevo.

The Arboretum y The Swamp son dos nuevos biomas que se ramifican desde el comienzo del juego roguelike, y culminan con una lucha contra un monstruo gigante de hongos.

También enfrentarás enemigos con nuevas habilidades y armas, incluida una guadaña gigante que ocupa ambas ranuras de armas.

Dreams - 14 de febrero (PS4)

Media Molecule, creadores de "Little Big Planet", han desarrollado otro conjunto de herramientas profundas con "Dreams".

Este título exclusivo de PS4 te permite esculpir objetos, construir mundos y crear casi cualquier tipo de actividad que se te ocurra, incluso alguien rehizo Final Fantasy VII dentro del juego. ¿Qué vas a soñar?

Darksiders Genesis - 14 de febrero (PS4, Xbox One, Switch)

Los jinetes están de vuelta en este juego top-down de hack-and-slash, que te pone en control de Strife y War, además de permitir cambiar entre los dos sobre la marcha, usando las pistolas de Strife y la espada de War para cortar la horda de enemigos en la pantalla.

El lanzamiento de PC ya ocurrió el año pasado, pero los jugadores de consola pueden tomar las riendas esta semana.

Street Fighter V: Champion Edition - 14 de febrero (PS4, PC)

"Street Fighter 5" ha estado en el mercado por algún tiempo, pero "Champion Edition" reúne todo el contenido publicado anteriormente.

Eso significa 40 personajes, 34 escenarios y más de 200 disfraces, además Capcom ha agregado una segunda V-Skill para cada luchador e hizo algunos cambios de equilibrio (este parche de equilibrio estará disponible para cualquier persona que posea cualquier versión de Street Fighter 5).

"Snack World: The Dungeon Crawl - Gold" - 14 de febrero (Switch)

"Snack World" es una combinación de fantasía medieval y comodidades modernas, como teléfonos celulares y mini-marts, en el que los creadores de "Professor Layton" (Level-5) construyen otro mundo fascinante.

"Snack World" permite personalizar un personaje, explorar mazmorras generadas al azar y ayudar a la gente del pueblo, mientras que el "Gold" en el título significa que también se accede a todo el contenido publicado anteriormente.