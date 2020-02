Ya está todo dispuesto en el Dolby Theatre para la 92 entrega de los Premios Oscar que este año llega con varias películas favoritas (Si quieres revisar todos los nominados, ingresa acá).

Joker es la producción que aterriza con más nominaciones, seguida de cerca de 1917 y Once Upon a Time.. in Hollywood, mientras que la coreana Parasite también tienen bonos para quedarse con algunos premios.

En esta edición la Academia ha decidido repetir la fórmula de la presentación coral que ya se vio el pasado año y no tendrán un maestro de ceremonias y serán muchos los actores, actrices y personalidades del mundo del cine que veremos entregar las estatuillas doradas.

Penélope Cruz, Diane Keaton, Keanu Reeves y Gal Gadot han sido los últimos en sumarse a la lista de presentadores, donde ya estaban James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

¿Dónde ver los premios Oscar 2020?

TNT en español y TNT Series en su idioma original transmitirá la 92 entrega de los Oscar en vivo y en directo a partir de las 22:30 horas. Asimismo, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la aplicación TNT Go.

También a través del live streaming que se realizará en la cuenta oficial de la Academia en Twitter @theacademy y por la señal de CHV.