Las cartas ya están tiradas y esta noche se conocerán los ganadores de los premios Oscar 2020, estatuillas que se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, California.

A la premiación llegan varias favoritas, siendo Joker la producción con más nominaciones (11) incluida la categoría a mejor película, la más importante, y mejor actor para Joaquin Phoenix por su aclamado papel como este villano. The irishman (El irlandés), "1917" y "Había una vez en Hollywood" le siguen con 10 nominaciones.

La gran sorpresa en la lista es la producción surcoreana "Parasite", quien, entre otras categorías, apareció nominada a Mejor Película, como también en Mejor dirección y Mejor Guión Original, entre otras.

Revisa aquí la lista completa de nominados:

Mejor Película

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Había una vez en Hollywood

Parasite

Mejor actor

Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Los dos Papas)

Mejor actriz

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Saorise Ronan (Mujercitas)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Mejor director

The Irishman (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Había una vez en Hollywood (Quentin tarantino)

Parasite (Bong jooon ho)

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (Bombshell)

Mejor Actor de reparto

Tom Hanks ( A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Los dos Papas)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Había una vez en Hollywood)

Mejor guión original

Knives out (Rian Johnson)

Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)

1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns)

Había una vez en Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho)

Mejor guión adaptado

The irishman

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos Papas

Mejor Canción Original

"I can’t let you thorow yourself away" (Toy Story 4)

"I’m standing with you"(Breakthrough)

"(I’m gonna) love me again" (Rocketman)

"Into the unknown" (Frozen 2)

"Stand up" (Harriet)

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón: The hidden world

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Mejor Pelicula Extranjera

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del norte)

Los miserables (Francia)

Dolor y Gloria (España)

Parasite (Corea del Sur)

Mejores efectos visuales

Avengers: Endgame

The irishman

El Rey León

1917

Star Wats: El ascenso de Skywalker

Diseño de vestuario

The irishman

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Había una vez en Hollywood

Mejor fotografía

The irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Había una vez en Hollywood

Mejor edición

Ford v Ferrari

The irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor maquillaje y peluquería

Bombshell

Joker

Judy

Maléfica: Mistress of evil

1917

Mejor Diseño de producción

The irishman

Jojo Rabbiy

1917

Había una vez en Hollywood

Parasite

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Había una vez en Hollywood

Sound editing

Ford v Ferrari

Joker

1917

Había una vez en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor cortometraje de animación

Dcera (Daughter)

Hair love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor cortometraje live action

Brotherhood

Nefta football club

The neighbors’s window

Saria

A sister

Mejor documental

Al filo de la democracia

American Factory

The Cave

For Sama

Honeyland

Mejor banda sonora

Guasón, Hildur Gudnadottir

Mujercitas, Alexandre Desplat

Historia de un matrimonio, Randy Newman

1917- Thomas Newman

Star Wars: El ascenso de Skywalker, John Williams