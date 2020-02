Este domingo 9 de febrero el mundo del cine pone su mirada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en la cual se realizará la edición 2020 de los Premios Oscar, los cuales son entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En la ceremonia se entregará la estatuilla a lo mejor del cine durante la última temporada, con cintas como "1917" o "Joker" como las máximas favoritas para sumar premios. Por detrás, la coreana Parasite y Once Upon a Time.. in Hollywood, también tienen bonos para quedarse con algunos premios.

Si quieres revisar todos los nominados, ingresa acá.

Alfombra Roja

Pero antes de que comience el show en el Dolby Theatre de Los Ángeles, las estrellas y personajes importantes del mundo de las artes tendrán que pasar por la alfombra roja, en la cual mostrarán sus mejores atuendos y looks, los cuales serán analizados tanto por los expertos en moda como por el público.

¿Cómo ver en vivo la alfombra Roja?

La Academia a través de su cuenta de Twitter tendrá una transmisión online con los pormoneros de la alfombra roja, la cual podrás seguir acá.

TNT en español además transmitirá el evento previo a la ceremonia de entrega de galardones.

PeopleTV (En Inglés) en Youtube también tiene una transmisión del evento.