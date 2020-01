Dua Lipa, Stevie Wonder y más: Estos serán los presentadores de los Grammy 2020

Este domingo 26 de enero se realizarán los premios Grammy 2020, donde Alicia Keys volverá a ser anfitriona desde el Staples Center de Los Ángeles, después de presentar los premios en 2019, cuando se convirtió en la primera mujer en hacerlo en 14 años.

Pero además de la intérprete de "No one", habrá otros artistas que presentarán distintas categorías y que fueron anunciados este jueves.

Dua Lipa, Billy Porter, Shania Twain, Stevie Wonder, Jim Gaffigan, Trevor Noah, Common , Cynthia Erivo, Smokey Robinson, y Keith Urban, serán algunos de los encargados de anunciar a los ganadores del megáfono dorado.

Current GRAMMY nominees @brandicarlile and @tanyatucker will play double duty as both presenters and performers at the 62nd #GRAMMYs! 💥 https://t.co/lMxZDG3bBU