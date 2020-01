Premios Grammy 2020: Conoce dónde puedes seguir la transmisión en vivo de los premios

Quedan solo seis días para que se realice una nueva versión de los premios Grammy, cuya edición contará con la presentación de destacados artistas como Aerosmith, Rosalía o Billie Eilish.

La 62 entrega del premio contará con los artistas más populares del momentos que se darán cita también en una alfombra roja en el Staples Center, Los Ángeles, California.

La transmisión de los premios Grammy se realizará el domingo 26 de enero desde las 22:00 horas a través de TNT y TNT Series.

It's officially GRAMMY week which means the 62nd #GRAMMYs are just around the corner. What song do you think @billieeilish will perform? 🔥: https://t.co/Q55i1gEyma pic.twitter.com/MPjURymPxM