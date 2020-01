Lenwa Dura se queda con los derechos de Tiro de Gracia y critica duramente a Juan Sativo

View this post on Instagram

Acá les dejo el comunicado donde se certifica que yo soy el único dueño de la marca @tirodegraciaoficial y que cualquier pataleta de Juan Sativo por creerse dueño de algo que no le pertenece es solo actos de una persona drogadicta y enferma, saludos y gracias a @lexdoit.abogados por su trabajo . #lenwadura #chile #santiagodechile #cartadeuninmigrante #nabila #hiphop #hiphopculture #hiphopchileno #rap #rapchileno #oldschool #justicia #camilocatrillanca #tirodegracia #renunciapiñera