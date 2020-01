Hank de Breaking Bad aparecerá en la quinta temporada de "Better Call Saul"

Better Call Saul, serie derivada de Breaking Bad, prepara su quinta y penúltima temporada, y algunos personajes de la historia protagonizada por Bryan Cranston estarán de regreso en la penúltima entrega de la producción del abogado Saul Goodman.

Peter Gould, cocreador de Better Call Saul, reveló en plena gira promocional que los agentes de la DEA, Hank Schrader y Steven Gómez, volverán de la mano de sus actores Dean Norris y Steven Michael Quezada.

"Los episodios 3 y 4 están especialmente cerca de nuestros corazones porque tenemos parte de nuestra familia Breaking Bad regresando. Dean Norris como Hank Schrader regresa en los episodios 3 y 4, y Steven Michael Quezada, y son geniales. Trabajar con Dean y Michael fue lo más destacado de la temporada", dijo Gould.

