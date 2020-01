"This is us": Segunda parte de cuarta temporada llega este martes a Latinoamérica

El aclamado drama "This is Us" regresará a la pantalla de FOX Premium Series Latinoamérica este martes 14 de enero a las 23:30 horas, en simultáneo con su debut en Estados Unidos.

La segunda parte de la cuarta temporada se emitirá cada martes con un nuevo episodio, nueve en total, a través de FOX Premium Series y luego estará disponible en la App de FOX para suscriptores Premium.

Escrita y producida por Dan Fogelman, "This is Us" sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown).

Resumen de la primera parte

Con idas y vueltas a través del tiempo, en la primera parte de la cuarta temporada Randall comienza a adaptarse a su vida como concejal en Filadelfia junto con Beth y sus hijas. Por su parte, Kate y Toby se acomodan en su nuevo hogar, intentando hacerse tiempo para su matrimonio y compartiendo nuevas experiencias con su bebé Jack.

Mientras tanto, Kevin reflexiona sobre su pasado, trata de apoyar a los que le rodean y tiene dudas sobre sí mismo. Al mismo tiempo, Deja pone a prueba la confianza de Beth y Randall con un pedido especial, y en el pasado, Jack conoce a los padres de Rebecca y consolida su amistad con Miguel.

En el capítulo final, Rebecca visita a Randall en Filadelfia y la familia Pearson se reúne para pasar su primer Día de Acción de Gracias en la casa de Randall. Todos se alegran con la visita del hermano de Jack quien por primera vez celebra con la familia Pearson. Por otro lado, la madre biológica de Deja sorprende a todos con su recuperación y cambio de vida. Y finalmente, Randall confirma sus sospechas sobre los problemas de memoria de Rebecca y decide ocultarlo al resto de la familia.