"Había una vez en Hollywood" reinó en los Critics' Choice Awards

"Había una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino se llevó este domingo 12 de enero el premio a mejor película otorgado por los críticos de cine, una semana después de reinar en los Globos de Oro.

Los Critics' Choice Awards, que premian lo mejor del cine y la televisión, son considerados un barómetro de los Oscars, cuyas nominaciones serán anunciadas el lunes.

"Por primera vez coincido con los críticos", bromeó Tarantino al recoger el premio a mejor actor de reparto para Brad Pitt, antes de volver al escenario para recibir el galardón principal de la noche.

La carta de amor de Tarantino al Hollywood de los 60, protagonizada por Leonardo DiCaprio y con el trasfondo de los asesinatos de la banda de Charles Manson, también ganó mejor guión original y diseño de producción.

Tras ganar el Globo de Oro a mejor comedia, la película parece marchar con buen ritmo hacia los premios de la Academia.

Un empate y favoritismos de cara a los Oscars

La categoría de mejor director terminó en un empate, con honores compartidos entre el director británico Sam Mendes y el surcoreano Bong Joon-ho.

La épica de la Primera Guerra Mundial "1917" de Mendes también se llevó los premios de edición y cinematografía, mientras que la comedia negra "Parásitos" de Bong fue seleccionada como mejor filme en lengua extranjera. En las actuaciones, la mayoría de los premios emularon a los Globos.

Joaquin Phoenix y Renee Zellweger incrementaron sus favoritismos de cara a los Oscars al ganar los premios a actor y actriz principal por "Guasón" y "Judy".

Laura Dern y Pitt ganaron en las categorías de actor y actriz de reparto por sus roles en "Historia de un matrimonio" y "Había una vez en Hollywood".

El comediante Eddie Murphy fue ovacionado cuando recibió un galardón por su carrera, antes de que su película "Dolemite" ganara por mejor comedia.

Robert De Niro se dijo sorprendido cuando recogió con Al Pacino el premio a mejor conjunto actoral por "El irlandés".

"No lo esperaba, francamente, a estas alturas", dijo, luego de que la epopeya gansteril, una temprana candidata a los Oscars, fue dejada de lado en los Globos de Oro y otras ceremonias de premiación.

La británica "Fleabag" reinó en las premiaciones televisivas con tres galardones, incluyendo mejor serie de comedia. "Succession" ganó como mejor serie dramática.

Ava DuVernay dio gracias a Netflix for "dejar que una mujer negra haga lo suyo", después que "When They See Us", la verdadera historia de cinco jóvenes de minorías raciales que fueron falsamente acusados de violar a una corredora en Nueva York ganara el premio a mejor serie limitada.

Los premios tuvieron lugar en un hangar cerca de Los Ángeles y fueron nuevamente animado por el actor Taye Diggs. Los Oscars serán entregados en Hollywood el 9 de febrero.