Kevin Spacey reaparece con extraño mensaje navideño en Youtube

"La próxima vez que alguien haga algo que no les guste, pueden atacar. Pero también pueden evitar disparar y hacer algo inesperado: pueden matarlos con amabilidad". Así de extraño es el mensaje “navideño” que el actor Kevin Spacey subió a YouTube.

Para los fanáticos de “House of Cards”, resulta familiar la interpretación que Spacey hace de Frank Underwood, esta vez, al pie de la chimenea, mirando fijamente a la cámara como lo hacía su personaje antes de 2017, cuando salió de la serie de Netflix por acusaciones de abuso sexual.

"Realmente no pensaron que iba a perder la oportunidad de desearles una Feliz Navidad, ¿verdad? (…) Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido por recuperar mi salud. A la luz de eso, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitarlos a unirse a mí", suelta encarnando al ficticio presidente de los Estados Unidos.

El perfil del personaje de Spacey es un símbolo de miseria humana en el poder. Psicópata, intrigante, asesino, Underwood manipula y causa la muerte a distintos personajes a lo largo de la serie, unas de su propia ano y otras por encargo.

Todas las acciones delictivas de este poderoso político vienen motivadas por la ambición y para ocultar sus crímenes.

Escándalos

Sin embargo, para quienes no han conocido a este personaje, el video de Spacey puede resultar perturbador, sobre todo luego de los escándalos a los que el actor estuvo expuesto.

Este año la corte desestimó un caso de abuso sexual por parte de Spacey debido a que el denunciante falleció. Este proceso legal, sin embargo, le salió caro pues fue cancelada su aparición en ‘House of Cards’, lo que obligó a los guionistas a dar un giro a la trama.

El todopoderoso Frank Underwood muere envenenado y de esa forma termina su papel en la serie, aunque no de sus redes sociales. Spacey usó a su personaje para un mensaje en 2018 y ahora repite.

El mensaje del año pasado también fue extraño: “Quiero decir, si tú y yo no hemos aprendido nada en los últimos años, es que en la vida y el arte no debería haber nada fuera de la mesa.

No teníamos miedo, no de lo que dijimos, no de lo que hicimos, y todavía no tenemos miedo. Porque puedo prometerle esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice”.