La "vieja confiable": Los regalos que nunca fallan en Navidad

Canciones de ayer y hoy: Los clásicos navideños que no pueden faltar en Noche Buena

Llega otra Navidad y hay cosas que sencillamente no cambian: Los regalos confiables. Aquellos presentes que son tan "impersonales" que van a la segura.

Probablemente todos hayamos recibido, y más de una vez, calcetines, cremas o chocolates, entre otros. Y a pesar de sea repetido, lo agradecemos igual porque en Navidad hay puro amor para todos.

Le preguntamos a nuestros seguidores de Instagram cuál era la "vieja confiable" que nunca falla y, tras cientos de respuestas, esta es la lista con los más repetidos:

🎄 Calcetines

El rey del regalo confiable. Obvio que todos usamos, hay miles de diseños, y lo agradecemos igual.

🎄 Taza o tazón

Además de ser unisex, si es estampado con una bonita foto o mensaje, puede ser más personalizado.

🎄 Desodorante

Absolutamente infaltable, sobre todo para hombres. Siempre va acompañado de la frase "ahh te encontraron hediondo". Uno de los favoritos es el Axe, clásico.

🎄 Chocolate

Podemos recurrir a algunos clásicos como el Sahne-Nuss o Vizzio (muy ricos), pero si queremos mostrar un poco más de "dedicación", hay otras marcas. No falta el que te dice “que lo abra, que lo abra”. Pero no, el chocolate no se comparte.

🎄 Toalla de playa

Si jugaste al amigo secreto, probablemente recibiste una porque viene el verano y blahblahblah. Ya qué bueno.

🎄 Pack de cremas

Muchas mujeres lo reciben solo porque creen que cuidan su piel más que un hombre. Probablemente el regalo permanezca cerrado durante meses hasta que se venza.

🎄 Vino o tragos

Muy fácil, pero gracias igual.

🎄 Polera

Hay diseño tan básicos o de un color, que probablemente te guste igual. Sino, ticket de cambio.

🎄 Pijama

Todos dormimos así que la posibilidad de que lo uses es muy alta. Sino, lo guardas para tener uno decente para cuando vayas a la playa con tus amigos.

🎄 Pantuflas

Son tan cómodas

🎄 Giftcard

Mucho que decir, pero es probablemente el más confiable. Básicamente te regalo plata para que te compres lo que quieras.

🎄 El más hermoso

Un abrazo de tu mamá (o de tus seres queridos)