Canciones de ayer y hoy: Los clásicos navideños que no pueden faltar en Noche Buena

Quedan pocas horas para Navidad y varios se preparan para pasar una Noche Buena en compañía de sus seres más queridos.

Infaltable de la velada son las canciones navideñas que nos han acompañado durante años, clásicos que han traspasado generaciones y que han sido reversionados por muchos artistas, como es el caso de "Feliz Navidad" de José Feliciano.

Otra de las canciones más escuchadas durante estos días es "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey, que incluso llegó al primer lugar de Billboard hace unos días, a pesar de haber sido lanzada en 1994.

¿Cuál es tu favorita? Te dejamos una listas con los clásicos de Navidad que no pueden faltar esta noche:

Al I want por Christmas is you - Mariah Carey (1994)

Blanca Navidad - Irving Berlin (1942)

Santa Claus llegó a la ciudad

Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

Feliz Navidad - José Feliciano (1970)

Blue Christmas - Elvis Presley, Martina McBride

Santa Claus is Coming To Town - Frank Sinatra