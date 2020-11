WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas en el mundo entero, cada día entrega más opciones de crear e interactuar. Y si bien el texto, los videos, las fotos y hasta los stickers son importantes, también lo son los emoji.

Uno por el que más se pregunta es el mono tapándose la boca, pero de inmediato salta la consulta. ¿Sabes cuál es su significado?.

Este ícono es usado, comúnmente, para expresar “vergüenza”, sobre todo cuando se nos escapa algo que no queríamos decir (un travieso ¡Oops!), aunque ese no es su real sentido.

El verdadero nombre del emoji es el de “mono no hablar el mal”, llamado Iwazaru, uno de los tres simios sabios.

Los emojis de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los que ilustran el proverbio japonés "No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal", según Jeremy Burge.

Por todo lo anterior, el tercer mono, que se tapa la boca, se usa a veces también como promesa de que se guardará un secreto.