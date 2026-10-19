Inicia nueva temporada de cruceros en Valparaíso: "Es un destino que atrae al turismo internacional"

19 oct. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Al inicio de una nueva temporada de cruceros, Puerto Valparaíso prevé un aumento del 25% en las recaladas de naves de pasajeros y 1,5 millones de visitantes, considerando desde la temporada 1999-2000 a la fecha.



Respecto al aumento en las recaladas, Valparaíso pasará de 24 naves registradas en la temporada anterior a 30 arribos programados a la fecha, iniciando con la llegada del Fridtjof Nansen a Terminal Portuario Valparaíso (TPV), el sábado pasado, y finalizando el 15 de abril de 2027 con el zarpe del Roald Amundsen desde el mismo terminal.



Según la empresa, este nuevo periodo traerá importantes novedades operativas y logísticas, destacando la llegada de naves de gran envergadura como el Majestic Princess, con 330 metros de eslora, y el estreno en aguas porteñas de tres naves: el Queen Anne, Spirit of Adventure y Discoverer.

La apuesta por volver a fomentar el turismo en Valparaíso

Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, manifestó que "esta nueva temporada de cruceros vuelve a demostrar que Valparaíso es un destino que atrae al turismo internacional, y eso es fruto del trabajo conjunto de muchos actores: los terminales TPS y TPV, la autoridad marítima, el municipio, el comercio local y toda la comunidad que recibe a los visitantes con su identidad y calidez".



Agregó que “es ese trabajo colaborativo el que nos permite crecer año a año y consolidarnos como un polo turístico relevante para el país. Sabemos lo que significa esta industria para Valparaíso, que dinamiza el comercio, la gastronomía, el turismo y, sobre todo, pone en valor nuestra identidad de ciudad puerto”.



Frente al aumento de naves que registra la temporada, Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional de Comercio, comentó que "valoramos especialmente que esta temporada considere naves de mayor capacidad, nuevas compañías que llegarán por primera vez a nuestro puerto y un mayor número de pernoctaciones, porque eso permite ampliar el impacto económico de la actividad y generar nuevas oportunidades para las empresas y emprendedores locales".



Respecto de la permanencia de los visitantes, esta temporada destaca por anotar una mayor permanencia que se traduce en 9 recaladas con al menos una noche de estadía. Además, habrá dos recaladas simultáneas, el 14 y 17 de febrero, destacando también que dicho mes se consolidará como el de mayor actividad con 8 recaladas.



“Para Valparaíso y para toda la Región, la llegada de estas naves representa mucho más que pasajeros que desembarcan: significa oportunidades para nuestros servicios turísticos, restaurantes, comercio, transporte, operadores y guías, y también una posibilidad concreta de que los visitantes conozcan y recorran otros destinos de nuestra región”, dijo Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur.

En tanto, el gerente general de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, Sebastián Raby, acotó que la permanencia de turistas en la zona da cuenta de los atractivos que entrega Valparaíso y la región.

“Proyectamos un acumulado de 13 noches de estadía en la región, lo que genera un encadenamiento productivo clave para la economía local. Un hito de esta envergadura exige que como destino estemos coordinados y preparados con un despliegue estratégico en tres ejes prioritarios: seguridad, información turística de calidad, y una oferta robusta de panoramas y servicios para que la experiencia de los visitantes en la Región de Valparaíso sea de primer nivel”, aseguró.