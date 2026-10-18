Medidas de mitigación por aluvión en Las Condes: MOP advierte que "no existe obra humana que sea perfecta" ante nuevas lluvias

18 oct. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja a toda marcha este domingo en la comuna de Las Condes para terminar las últimas medidas de mitigación para disminuir el riesgo de posibles nuevos aluviones dado el pronóstico de precipitaciones en la Región Metropolitana.

Obras de mitigación avanzan en Las Condes

Precisamente, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda (UDI), señaló que las labores de despeje en la Quebrada Honda buscan "disminuir el riesgo" para la población ante la posibilidad de nuevas remociones en masa.

Sin embargo, el subsecretario añadió que "también tenemos que ser muy responsables en entender que no existe una obra humana que sea perfecta y que pueda disminuir y hacer desaparecer esos riesgos".

"Los riesgos siempre van a estar y lo importante es estar trabajando coordinadamente con todos los actores (...) para ir haciendo una evaluación permanente de las condiciones del terreno e ir adaptando las medidas adoptadas", cerró.

Plan de mitigación a nivel nacional

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, explicó que los trabajos preventivos no solo consideran a Las Condes o a la Región Metropolitana, sino que "es algo que hemos instruido a nivel nacional".

De acuerdo al ingeniero civil, el plan considera "el poder ejecutar e intensificar todas las medidas de mitigación y prevención, tanto en la red vial como en cauces, para mitigar riesgos de impactos en la infraestructura y, por supuesto, en la población".

"Hemos intensificado lo que es la limpieza de fosos, limpieza de alcantarillas, lo que es limpieza de cunetas, todo con el objetivo de encausar las aguas lluvias", agregó Dagá.

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