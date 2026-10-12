La Florida restringe el acceso para hoy lunes a sectores precordilleranos de la comuna previo a nuevo sistema frontal

12 oct. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros y la Municipalidad de La Florida dispusieron restringir el acceso a sectores precordilleranos de la comuna durante este lunes como medida preventiva para resguardar la seguridad ante un nuevo sistema frontal anunciado para las próximas horas.

La medida se tomó en el Cogrid comunal, dispuesto por Senapred para las 10 comunas de la Región Metropolitana, y busca resguardar la seguridad de las personas ante eventuales riesgos de remoción de masas por las lluvias.

Además, el alcalde Daniel Reyes detalló que se activarán turnos de emergencia las 24 horas del día con puntos estratégicos de monitoreo y videovigilancia en sectores sensibles, como por ejemplo en las quebradas de Macul y Santa Sofía de Lo Cañas.

"Queremos recordarle a los vecinos que la comuna se mantiene en alerta roja, por lo que hacemos un llamado a la responsabilidad, al autocuidado, a no acercarse al sector de la precordillera e informarse exclusivamente por los canales oficiales de la municipalidad y organismos competentes”, advirtió el jefe comunal.

El sábado, tras una mesa técnica realizada con el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) ofició a los alcaldes de 10 comunas para la realización de Comités de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) locales ante un nuevo sistema frontal.

Las comunas oficiadas son Puente Alto, La Florida, Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San José de Maipo y Pirque, todas en alerta roja por riesgo de remoción en masa.

El objetivo de los Cogrid comunales es anticipar eventuales emergencias asociadas al evento meteorológico previsto entre el lunes y el miércoles próximo. Se espera que mañana caigan entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones.

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