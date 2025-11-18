Con ventanas termopanel y mejoras térmicas: Así son las viviendas que entregó el Minvu en Huechuraba

18 nov. 2025 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Fueron distintas las autoridades las que estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del proyecto habitacional "Cumbre de Girasoles", ubicado en Huechuraba y que beneficia a más de 500 familias de distintas comunas de la Región Metropolitana.

Según señalan desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) uno de los aspectos más importantes de este condominio es que cuenta con accesibilidad universal en todas sus áreas comunes y primeros pisos y un diseño pensado para niñas, niños y adolescentes con Condición del Espectro Autista (CEA), con 20 viviendas adaptadas para sus necesidades específicas.

El jefe de la cartera, Carlos Montes señaló que "en nuestras políticas habitacionales teníamos contemplados subsidios adicionales para adaptar las viviendas a las necesidades de personas con movilidad reducida u otras discapacidades, pero no para neurodivergencias como la Condición del Espectro Autista".

Así son las viviendas de "Cumbres de Girasoles"

El proyecto se desarrolló gracias al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) del Minvu, y lo integran 25 edificios en total de cuatro pisos, con departamentos de 60 metros cuadrados promedio y 23 unidades de 66 metros cuadrados para personas con discapacidad: quince para movilidad reducida y ocho para personas con otros tipos de discapacidades (auditivas, visuales, entre otras).

Entre sus recintos consideran living-comedor, tres dormitorios, un baño, cocina, logia, balcón. Contempla Subsidio Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) que permitió mejoras como ventanas termo panel, ductos de ventilación y envolvente térmica.

Por otro lado, las unidades adaptadas para familias con niños, niñas y adolescentes con CEA de 60 metros cuadrados consideran una distribución especial; puertas interiores más anchas.

Además, el dormitorio para el NNA incluye mejora de condición acústica del recinto (tabique aislado acústicamente); puerta de placarol rellena con poliestireno expandido para mejorar aislamiento acústico; cubrepiso (incluye cubrejuntas); terminación de pintura en muros y tabiques y cambio en luminaria tipo “apliqué” en muro para facilitar iluminación indirecta.

