Incendio afecta a inmueble de Estación Central: Llamas están cerca de un centro de distribución de gas

¿Qué pasó? 

Un incendio se registra la jornada de este sábado en la intersección de Av. Padre Alberto Hurtado con Av. 5 de Abril, comuna de Estación Central, Región Metropolitana

Una de las preocupaciones es que el siniestro, además de desarrollarse en lugares habitados, está cercano a un centro de distribución de gas. 

A través de su cuenta de X, el Cuerpo de Bomberos de Santiago indicó que, frente a la emergencia, se "responde con voluntarios y máquinas de 9 Compañías ante incendio declarado en casa de dos pisos en Av. Alberto Hurtado y Av. 5 de Abril, en la comuna de Estación Central". 

Bomberos también informó que el "tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Piero Tardito Aguilera, asume el mando y coordinación de las operaciones". 

En uno de los videos que compartió la institución, se puede ver que el fuego sigue activo, donde hay gran cantidad de humo negro

Una vez que finalicen los trabajos, se realizará la investigación pertinente a esclarecer cómo se originó el siniestro. 

