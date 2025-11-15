Cuatro hombres fueron detenidos por extorsión en Recoleta: Amenazaron a residentes de un cité con armas de fuego

15 nov. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, luego de que se denunciara que dos de ellos portaban armas de fuego, las cuales estaban siendo usadas para amenazar a los residentes de un cité, ubicado en la calle Arzobispo Valdivieso.

¿Qué se sabe del hecho?

Según el reporteo de la periodista Catalina Briones, una vecina de nacionalidad peruana denunció que cerca de las 01:30 horas de la mañana cuatro hombres y una mujer se encontraban en la entrada del cité, quienes con las armas de fuego estaban exigiendo pagos de arriendo a algunos residentes bajo amenazas, manteniéndolos retenidos al interior del lugar.

Luego de que Carabineros llegara al lugar, los sujetos intentaron huir por las techumbres para evitar ser detenidos. Posteriormente, los uniformados lograron la detención de los cuatro hombres.

Tras el procedimiento, se incautó un arma de fuego, la cual mantenía su cargador y seis cartuchos en su interior.

Se informó que este hecho quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará las diligencias a seguir por el delito de extorsión.

