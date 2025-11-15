"A ella se le olvidan las cosas": Madre denuncia que joven desapareció mientras se encontraba internada en Hospital Félix Bulnes

15 nov. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Fue el pasado 9 de septiembre cuando se perdió el rastro de María José Gómez, joven de 20 años, que se encontraba hospitalizada en el Hospital Félix Bulnes de la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

Jenifer Rivas, madre de la muchacha, señaló a Meganoticias Siempre Juntos que su hija fue derivada de Antofagasta hacia el recinto capitalino tras una complicación neurológica. Asimismo, contó que un paciente la habría acosado mientras se encontraba internada en Santiago.

¿Qué se sabe de la desaparición de María José Gómez?

"A la María José cuando estuvo acá le encontraron un daño neurológico importante, ella no sabe escribir, leer, no recuerda su nombre, es como una niña chica. Yo no me enteré de que (un supuesto paciente) la acosaba el día que ella desapareció... Cuando llegamos acá, me avisaron casi 5 horas después que ella se desapareció. Yo no podía creer que se demoraron tanto en llamarme", partió contando Jenifer Rivas.

Luego de que su hija se perdió del recinto, la madre de la joven contó que hicieron la denuncia respectiva a las autoridades. Asimismo, detalló que Carabineros ha trabajado en su búsqueda, pero sin buenos resultados hasta el momento.

"Estoy muy preocupada porque ella no mantiene información, a ella se le olvidan las cosas, es una niña chica. Ella salió con lo puesto, no se llevó nada de su ropa", dijo la madre de María José Gómez a Meganoticias.

Por último, Jenifer Rivas sinceró que "yo sé que ella no se pudo haber ido, porque ella acá no conoce a nadie. La mayoría de sus amigos estaban todos en Antofagasta".

