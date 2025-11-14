Ingresa el primer reo "común" a Punta Peuco: Tiene 75 años y fue condenado por violación de menor de edad

14 nov. 2025 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó el ingreso del primer condenado por delito común al expenal especial de Punta Peuco, denominado ahora Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, tras la reconversión anunciada por el Presidente Gabriel Boric a comienzos de noviembre.

Según trascendió, se trata de un adulto mayor de 75 años, condenado en 2012 a 15 años de cárcel por violación de menor de edad, quien cumplía sentencia en la ex Penitenciaría de Santiago. Su ingreso se produjo a las 23:00 horas del jueves y se le eligió por mantener buena conducta al interior de la cárcel.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, detalló este viernes que "se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, dando cuenta de que el establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era hasta el 4 de noviembre de este año".

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, consignó que el traslado se hizo "previa evaluación del Consejo Técnico del CDP Santiago Sur, ex Penitenciaría, y posterior resolución del señor director Regional Metropolitano (...) Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, bajo compromiso delictual, muy buena conducta, que no tiene problemas de mal comportamiento y con un bajo saldo de condena al año 2027".

"Fue sometido a los protocolos de ingreso, tanto desde el punto de vista sanitario como de seguridad, en los términos que habitualmente se produce... esta persona no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior en relación a las personas que anteriormente se encontraban allí".

Terminar con la cárcel especial de Punta Peuco era promesa de Boric

El 3 de noviembre en La Moneda, el Presidente Boric anunció oficialmente el fin de la cárcel especial de Punta Peuco, uno de sus compromisos de la última cuenta pública. "La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. A disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad", dijo en esa oportunidad.

"Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría, y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio", enfatizó.

El Mandatario concluyó que "terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el expresidente Piñera con el término del Penal Cordillera. Estamos avanzando en justicia, como es parte de la esencia de nuestro compromiso de Gobierno", concluyó.