Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 20: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 20 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 20
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 20, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 39.395 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 20
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 20
- Félix González (PEV).
- Elizabeth Mujica (PEV).
- Hernán Pino (PEV).
- Atrix Badilla (PEV).
- Felipe Arancibia (PEV).
- Paula Valdebenito (PEV).
- Javier Muñoz (PEV).
- Marisol Vidal (PEV).
- Manuel Jara (PEV).
- Ana Albornoz (FRVS).
- Elsa Olave (FRVS).
- Romina Toledo (FRVS).
- Mario González (FRVS).
- Alejandro Navarro (FRVS).
- Gustavo Sotomayor (FRVS).
- Felipe Romero (FRVS).
- Jorge Aguayo (FRVS).
- M. Candelaria Acevedo (PC).
- Eduardo Barra (PC).
- Alicia Yáñez (PPD).
- Carolina Martínez (PL).
- Daniela Dresdner (FA).
- Macarena Flores (PR).
- Antonio Rivas (PS).
- Álvaro Ortiz (DC).
- Eric Aedo (DC).
- Javier Sandoval (IGU).
- Camila Arriagada (IGU).
- Ximena Muñoz (IGU).
- Eliana Quevedo (IGU).
- Mauricio Sandoval (IGU).
- Angélica Álvarez (IGU).
- Melissa Santibáñez (IGU).
- Javier del Río (IGU).
- Patricio Briones (PDG).
- Carolina Venegas (PDG).
- Hugo Soto (PDG).
- Mariella González (PDG).
- Luis Zúñiga (PDG).
- Marcela González (PDG).
- Bernardo Ulloa (PDG).
- Francisca Zenteno (PDG).
- Juliette Villalobos (PDG).
- Sergio Bobadilla (UDI).
- Marlene Pérez (UDI).
- Henry Campos (UDI).
- Luciano Silva (RN).
- Robert Contreras (RN).
- Mirtha Encina (RN).
- Víctor Figueroa (DEM).
- Andrea de la Barra (DEM).
- Ana Araneda (DEM).
- Francesca Muñoz (PSC).
- Roberto Arroyo (PSC).
- Antaris Varela (PSC).
- Jessica Flores (PSC).
- Gabriel Torres (PSC).
- Reinaldo González (PNL).
- Jimena Figueroa (PNL).
- James Argo (REP).
- Paz Charpentier (REP).
- Saúl González (IND).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
Leer más de