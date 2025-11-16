Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 14: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 14 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 14
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 14, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 28.333 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 14
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 14
- Pilar Farfán (FRVS).
- Evelyn Bastías (FRVS).
- Daniel Domínguez (FRVS).
- M. Elena Flores (FRVS).
- Bernarda Lagos (FRVS).
- Carlos Morales (AH).
- Sara Pascual (AH).
- Raúl Leiva (PS).
- Roberto Soto (PS).
- Marisela Santibáñez (PC).
- Ignacio Achurra (FA).
- Nibaldo Meza (DC).
- Christian Pino (PR).
- Camila Musante (PPD).
- Ricardo Martínez (PH).
- Gustavo González (PH).
- Abraham Muñoz (PH).
- Jasmín Donoso (PH).
- Dina Figueroa (PH).
- Felipe Pino (PH).
- Francisco Valdés (PH).
- Tamara Fredes (PAVP).
- Kein Soto (PAVP).
- Sergio Millalén (PAVP).
- Andrés Sánchez (PDG).
- Leticia Zúñiga (PDG).
- Cindy Macías (PDG).
- Juan Melo (PDG).
- Sergio Palma (PDG).
- Rogelio Urbina (PDG).
- Jorge Meza (PDG).
- Jaime Coloma (UDI).
- Christian Gómez (UDI).
- Claudia Castro (UDI).
- Alejandra Novoa (RN).
- Pablo Mira (RN).
- Pablo Herrera (RN).
- Trinidad Biggs (EVO).
- Juan Irarrázaval (REP).
- Diego Vergara (REP).
- Annemarie Müller (REP).
- Juan Molina (PSC).
- Carlos Barberis (PSC).
- Claudia Ormeño (PNL).
- Josefina Diéguez (PNL).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
Leer más de