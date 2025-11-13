"Internos me han ofrecido 10 millones": Funcionario de Santiago 1 detalla cómo presos intentan sobornar a gendarmes

13 nov. 2025 - 08:04 hrs.

¿Qué pasó?

El viral "asado VIP" en el Módulo 35 de la cárcel Santiago 1 dejó al descubierto una posible red de corrupción al interior de Gendarmería. A raíz de esto, las autoridades investigan la presunta participación de gendarmes que habrían facilitado la carne y el alcohol para la celebración.

"Asado VIP" expone corrupción en Gendarmería

"Hoy día Santiago 1 es una cárcel que, lamentablemente, sea la más corrupta de Chile", sostuvo el exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, en un reportaje de Mega Investiga.

Para él, la fiesta viralizada en redes sociales demuestra la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario. "Hoy día lo que se está viendo, lamentablemente, son síntomas de una organización enferma. El sistema penitenciario colapsó", dijo.

Respecto a los funcionarios que han caído en la corrupción al interior del penal, el diagnóstico de Alveal es claro: "El gendarme que no la hace es, por así decirlo, 'leso' y el que la hace es el 'vivo'", afirmó.

"Existen internos que me han ofrecido 10 millones"

El equipo de Mega Investiga conversó con un gendarme de Santiago 1, quien corroboró que varios de sus compañeros han caído en las manos de los delincuentes y relata que incluso a él lo han intentado "comprar" en más de una ocasión.

"Existen internos que me han ofrecido 10 millones de pesos, desde una semana a un mes, con tal de ingresar a la corrupción", dijo el hombre, que bajo el resguardo de su identidad, aseguró que los reclusos le han pedido "droga, celulares, ingresar bolsas con drogas" a cambio de un pago.

"A veces tengo temor de denunciar, porque si a lo mejor denuncio al interno, por haberlo denunciado me puede ir a buscar (...) Tengo temor de lo que pase, porque el día de mañana puede ser mi hijo, mi familia, a quienes secuestren a costa del crimen organizado por hacer mi trabajo en Gendarmería", lamentó.

Luego de la polémica celebración, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), anunció la creación un equipo especial a cargo del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para investigar la presunta participación de gendarmes en el "asado VIP" de Santiago 1.

