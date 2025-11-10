El fallo donde el ministro Ulloa favoreció con $280 millones a empresa representada por Lagos y Vargas

10 nov. 2025 - 17:13 hrs.

En las próximas horas, el Senado va a definir el futuro del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Los parlamentarios deberán resolver la acusación constitucional en contra del magistrado, a quien se le acusa de notable abandono de deberes, intervención indebida en los nombramientos y falta al deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales.

Este último punto es uno de los que más complica a Ulloa, pues se le acusa de no haberse abstenido de causas en las que intervenía Mario Vargas, a quien el propio ministro reconoció como “un gran amigo personal”, en entrevista con La Segunda.

Tanto Vargas como Ulloa aparecen compartiendo en eventos sociales junto a otras figuras como la exministra Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles. En esos eventos también participaban Eduardo Lagos y Gabriel Silber, socios de Vargas, tal como se aprecia en las imágenes publicadas por La Tercera. Todos ellos aparecen involucrados en la causa denominada “muñeca bielorrusa”, donde se investigan delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Ulloa ha asegurado públicamente que declaraba como inhabilidad su cercanía con Vargas cuando coincidían en una causa. Sin embargo, los antecedentes demuestran lo contrario.

El medio CNN Chile dio a conocer que Ulloa resolvió a favor un recurso presentado por Vargas en una causa penal en contra del abogado Sebastián Morando por delitos de estafa y apropiación indebida.

En esa causa, Ulloa no se inhabilitó. Un escenario similar al que se presentó en una denuncia a la que tuvo acceso Mega Investiga.

Se trata de un extenso juicio de partición, protagonizado por la familia Padilla Arellano y la Compañía Minera Santa Laura, representada por Lagos. En el juicio estaba en juego un millonario terreno que se remataría por cerca de $3.500 millones.

Desde 2018, el juicio había sido llevado adelante por el juez partidor Ricardo Abuabuad. Sin embargo, la familia Padilla no había quedado conforme con una serie de decisiones adoptadas por el juez, entre ellas, una que fijaba costas útiles por $280 millones en favor de la Compañía Minera Santa Laura.

La familia Padilla, a través de su abogado Erick Riveros, apeló a dicha resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia donde el propio Ulloa fue el encargado de redactar el fallo.

En dicho documento, Ulloa confirmó lo resuelto por Abuabuad, en cuanto a fijar costas útiles en favor de Compañía Minera Santa Laura Limitada por la suma de $280.000.000. Nuevamente, Ulloa no se inhabilitó, a pesar de que la empresa ha sido representada por Lagos y Vargas tanto en causas penales como civiles, y a pesar de que los registros muestran la cercanía de Ulloa con ambos abogados.

A raíz de estos antecedentes, el abogado Riveros ingresó una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la falta de abstención de parte del ministro Ulloa. En dicha denuncia, Riveros acusa que “pese a la estrecha amistad de larga data del Ministro Antonio Ulloa con uno de los abogados de la Compañía Minera Santa Laura, este no solo no se inhabilitó, sino que además no cumplió con su obligación de poner esa circunstancia en conocimiento de las partes a fin de dar la posibilidad de haberlo recusado antes de la vista de la causa, lo que sin duda afectó la imparcialidad de la vista y resolución del recurso”.

