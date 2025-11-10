Kaiser asegura que de ser electo llamará a plebiscito para "cerrar el capítulo" de la dictadura

10 nov. 2025 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, aseguró en la tarde de este lunes que de ser electo llamaría a un plebiscito para "cerrar el capítulo" de la dictadura militar (1973-1990).

Sus dichos se dieron en su llegada al debate Anatel, el último cara a cara de los ocho aspirantes a La Moneda antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre.

¿Qué dijo Johannes Kaiser sobre un plebiscito?

"Yo he llegado a la conclusión de que vamos a hacer un plebiscito donde le vamos a preguntar a la gente si quiere cerrar todo este capítulo de andar pagando cientos de miles de falsos exonerados, indemnizaciones y todo tipo de cuestiones hacia el futuro", dijo Kaiser.

Lo anterior, con el fin de consultar a la ciudadanía, "si queremos mirar como país hacia el futuro o queremos seguir anclados en el pasado, con el debate clavado exactamente donde estaba en los 90".

