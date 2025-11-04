Graban momento en que hombre da palmadas a Johannes Kaiser y guardia lanza un puño

04 nov. 2025 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se vivió un tenso momento al finalizar el penúltimo debate presidencial antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre. A la salida del encuentro organizado por la ARCHI, el abanderado del Partido Libertario, Johannes Kaiser, recibió palmetazos.

La situación fue grabada en un video que también muestra la reacción de uno de los guardias de seguridad, quien lanzó un puño hacia el sujeto.

El video del palmetazo a Kaiser

El registro evidencia el caos que se generó a la salida de las instalaciones del Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde se realizó el evento.

Cuando el candidato se estaba retirando junto a su equipo, tuvo que pasar entre una gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar. Fue en ese contexto que un hombre le dio dos palmadas en la espalda, siendo la segunda la más fuerte.

Ante lo ocurrido, uno de los guardias lanzó un puño hacia el agresor, aunque no se aprecia en las imágenes si alcanzó a golpearlo.

¿Qué pasó con el hombre que le dio "palmetazo" a Kaiser?

El sujeto que le dio las palmadas al candidato fue contenido por Carabineros y fue llevado a constatar lesiones.

En tanto, desde el equipo de Johannes Kaiser no se han referido al episodio ocurrido.

