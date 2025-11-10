Gendarmería por fiesta con asado y alcohol en Santiago 1: "Se adoptarán drásticas medidas administrativas"

10 nov. 2025 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, respondió a los cuestionamientos que ha recibido la institución luego que el fin de semana se viralizaran videos de una fiesta con whisky, asado, música y celulares protagonizada por internos dentro de un módulo del penal Santiago 1.

Módulo fue allanado y los internos aislados

De acuerdo a Pérez, fue el sábado a eso de las 16:00 horas cuando Gendarmería tomó conocimiento de la existencia "de una situación irregular en el módulo 35. Esta unidad concentra solo población imputada reincidente".

Luego que los videos de los internos se viralizarán, la institución desplegó un "sinnúmero de actividades investigativas de geolocalización del aparato telefónico a través del cual se capturan las imágenes".

Tras ello, se realizó un allanamiento en la unidad penal que permitió la incautación de elementos y sustancias prohibidas, para luego aislar a las 23 personas que participaron del asado.

Se adoptaron "drásticas medidas administrativas"

El director nacional del organismo informó que se ha iniciado un sumario administrativo, se han realizado denuncias al Ministerio Público y también "se adoptaran drásticas medidas administrativas, tanto para la jefatura del establecimiento como el personal que por acción u omisión de sus deberes".

Según explicó Pérez, el ingreso de elementos prohibidos se puede deber a "pelotazos; deficiencias en los controles de encomiendas y visitas; y la circulación de funcionarios desde y hacia el interior del establecimiento".

Ciertas festividades sí son permitidas en los penales

"No podría aventurarme que se salió de control, sí evidentemente es irregular, incluso desde el punto de vista sanitario es poco recomendable", expresó Pérez.

También, comentó que al interior de las cárceles los internos tienen la posibilidad de celebrar ciertas festividades. Por ello, aseguró que Gendarmería ha sido "muy rigurosa" en determinar los volúmenes de ciertos productos para que los reos "puedan eventualmente tener un asado".

"En los establecimientos penitenciarios por norma existe un consejo técnico encabezado por el alcaide, acompañado de un equipo multidisciplinario y ellos evalúan peticiones de la población penal. Así se puede dar a propósito de actividades deportivas, culturales", explicó.