"Nos han tratado mal toda la vida": Vecinos de Tiltil se manifestaron contra anuncio de convertir Punta Peuco en una cárcel común

08 nov. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Tiltil protestaron anoche barricadas en la Ruta 5 Norte contra la medida de convertir el penal de Punta Peuco en una cárcel común, anunciada el lunes pasado por el Presidente Gabriel Boric.

Los manifestantes denunciaron que esta comuna de la Región Metropolitana es una "zona de sacrificio", ya que deben soportar malos olores desde la planta de residuos KDM y faenadoras de animales del sector.

¿Qué se sabe de las barricadas que se registraron en Tiltil?

Las barricadas comenzaron a las 20:30 horas en el kilómetro 40, donde adultos y menores inhabilitaron una pista de circulación. Posteriormente, a eso de las 22:40 horas, los manifestantes se trasladaron al cruce Quilapilún con calle Coquimbito Sur, sector Santa Matilde.

Personal de Control de Orden Público (COP) debió intervenir a raíz del lanzamiento de objetos contundentes. La situación fue controlada alrededor de las 22:58 horas, sin detenidos.

Al día siguiente del anuncio, el alcalde de Tiltil, César Mena, advirtió que "va a haber mucha protesta. Ya se está organizando la gente, porque fácil no se la van a hacer al Gobierno. Nosotros somos una comuna que nos han tratado mal toda la vida y no pueden seguir lanzándonos todo lo que Santiago no quiere".

El jefe comunal también afirmó que "nos pasan a llegar nuestros derechos, a vivir tranquilos en un ambiente seguro. Nos vamos a llenar de delincuencia. La medida nos deteriora toda la calidad de vida del sector".