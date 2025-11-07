Palacio Falabella reabre sus puertas tras restauración de un año: ¿Cómo puedes visitarlo?

07 nov. 2025 - 15:31 hrs.

El Palacio Falabella, sede principal de la Municipalidad de Providencia y monumento nacional, vuelve a abrir al público este sábado después de permanecer casi un año cerrado por trabajos de restauración. La intervención devolvió al edificio su condición original y reparó daños causados por el tiempo y el terremoto de 2010.

La reapertura coincide con el Primer Día del Patrimonio Urbano de Providencia, "Donde el Pasado se Hace Presente", iniciativa que busca poner en valor los lugares icónicos de la comuna.

Programa del sábado:

12:00 hrs - Feria de emprendedores en el entorno del Palacio Falabella y exposición fotográfica con íconos urbanos como el Puente del Arzobispo, el Mercado, el Teatro Oriente y la Iglesia de la Divina Providencia.

15:00 hrs - Inicio de visitas guiadas al Palacio. Los recorridos serán por orden de llegada, en grupos, y estarán conducidos por personajes con vestimenta de época que representan a la familia de Arnaldo Falabella, primer propietario del edificio. Los visitantes conocerán distintos espacios del monumento nacional, incluyendo la oficina del Alcalde y la sala del Concejo Municipal.

Cierre - Obra de teatro familiar en el frontis del edificio.

El Palacio Falabella cuenta con más de 100 años de historia. Además de esta sede, el Día del Patrimonio Urbano contempla una ruta con otros edificios patrimoniales de Providencia. La información completa está disponible en www.providencia.cl.