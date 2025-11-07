"Nadie ha redactado nada aquí": Vivanco niega que recurso judicial por caso "Muñeca Bielorrusa" se haya realizado en su domicilio

07 nov. 2025 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, negó este viernes a Meganoticias que se haya redactado un recurso judicial desde su domicilio, en el marco del llamado caso "Muñeca Bielorrusa", que actualmente la mantiene en la mira del Ministerio Público.

En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Los Lagos, se acusa a la exautoridad y su esposo de haber favorecido al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec a cambio de supuestas coimas, en una causa judicial contra Codelco.

Con los antecedentes recabados, su pareja, Gonzalo Migueles, fue detenido el martes por el delito de tráfico de influencias, quedando en prisión preventiva. También fueron arrestados los dos abogados cercanos a ambos, Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes además representaban jurídicamente al consorcio.

Acusan que recurso judicial se redactó desde la casa de Vivanco

Según La Tercera, Carabineros confirmó, a través de georreferenciación y datos telefónicos, que el 8 de agosto de 2023 Lagos y Vargas ingresaron un recurso judicial desde la casa de Vivanco y Migueles, ubicada en la comuna de Las Condes.

El análisis técnico permitió establecer que las firmas digitales de ambos juristas fueron registradas a las 23:44 horas, coincidiendo con su presencia en el domicilio de Vivanco.

Se trata de un recurso de reposición que fue ingresado a tramitación ante la Corte de Copiapó. Sin embargo, 10 días después, el 18 de agosto, fue rechazado por ese tribunal, así como también su apelación subsidiaria.

De acuerdo al citado medio, con ese portazo, los abogados Lagos y Vargas pudieron recurrir a la Corte Suprema, donde el caso ingresó a la sala donde Vivanco era integrante y que incluso, cuando el exministro Sergio Muñoz no estaba, ella misma presidía debido a su antigüedad.

Antes de eso, conforme con los antecedentes del Ministerio Público, hubo una nueva reunión en la casa de Vivanco y Migueles. En ese domicilio coincidieron el 14 de septiembre y siete días más tarde, el 21 de septiembre, cuando se interpuso una nueva acción ante el máximo tribunal.

"Nadie ha redactado nada aquí"

Meganoticias abordó a Ángela Vivanco a la salida de su casa este viernes. Ante la consulta de si los abogados del consorcio Belaz Movitec habían redactado el recurso en su domicilio, fue enfática en negarlo. "Nadie ha redactado nada aquí", aseguró.

También se le preguntó si iría a ver a su esposo a prisión, descartándolo, aunque optó por no especificar a dónde se dirigía.