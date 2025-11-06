Reajuste del sector público: ¿Cuánto pedirían los trabajadores?

06 nov. 2025 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Como es usual en estas fechas, los trabajadores del sector público se encuentran cerca de iniciar las negociaciones con el Gobierno con miras a lo que será el reajuste remuneracional para lo que será el año 2026. Pero en esta ocasión las peticiones no solo tiene que ver con el tema monetario.

Ad portas de un cambio de Gobierno, los gremios del sector público le han pedido al Ejecutivo una suerte de salvaguarda de lo que son sus puestos de trabajo. Esto en el contexto de que los candidatos de derecha han propuesto la reducción de empleados del sector.

Así, dentro de las peticiones del gremio se encuentra una norma que resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores.

¿Cuánto pedirán los trabajadores del sector público como reajuste?

Independiente de eso, la mesa del sector público, integrada por 16 organizaciones de funcionarios, estaría cerca de cerrar la propuesta que le presentarán al Gobierno.

En todo caso, la entrega del documento final debería darse después de los comicios electorales. De acuerdo con lo consignado por La Tercera, en el escrito estaría la solicitud de incrementar, nominalmente, entre el 6,5 y 7%, con el objetivo de recuperar, al menos, el poder adquisitivo.

Sea cual sea el acuerdo que se alcance entre las partes, el nuevo monto debe comenzar a regir desde el 1 de diciembre, aunque puede ser retroactivo, pudiendo legislarse durante diciembre.

