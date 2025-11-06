Inversor es acusado de estafar a 18 de sus familiares: Les habría hecho perder más de $4.500 millones

06 nov. 2025 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 4.500 millones de pesos. Esa es la cifra que aseguran haber perdido 18 personas, todos parientes, quienes apuntan a otro familiar como el responsable de esta situación.

La pregunta que cae de cajón es cómo menos de una veintena de personas llegó a perder tanto dinero y qué responsabilidad tendría el familiar acusado.

El relato de las víctimas asegura que el inculpado habría persuadido a sus familiares para invertir en Liquidez Capital, una empresa con soluciones financieras no bancarias en Chile y Perú, que ofrece servicios de factoring y créditos, y que hasta cuenta con un nuevo servicio, el Telefactor, para estudiar el comportamiento crediticio de los clientes, según consigna LUN.

En noviembre del año pasado, la empresa presentó una solicitud de reorganización judicial ante la justicia, es decir, no tenía el dinero suficiente para saldar sus deudas con los acreedores.

Tiempo después es cuando aparecen estos 18 familiares, presentando una querella por los delitos de estafa, administración desleal y lavado de activos en contra de los propietarios de la firma: Pedro Schain Maluh y Jorge Araneda Maturana.

Y es precisamente el primero quien tiene un vínculo familiar con los querellantes, el que aseguran les explicó cómo funcionaba el negocio y cómo los convenció, de uno en uno, para invertir en él.

¿Cómo los convenció?

Les dijo que se trataba de un negocio lucrativo, en el que el dinero invertido estaría bajo resguardo y que les rentaría para vivir o para la vejez.

De acuerdo con la querella presentada ante la justicia, les explicó que el factoring consistía en un servicio financiero donde una empresa cualquiera le vende sus facturas por cobrar a la empresa de factoring, a cambio de dinero automático.

A su vez, los presuntos afectados reclaman que se les indicó que se trataba de un negocio de bajo riesgo, pues el riesgo de impagos era casi inexistente, dado que en cada operación se verificaban los antecedentes comerciales y financieros del obligado al pago de la factura, y porque el cedente (el que vende sus facturas) siempre se hace cargo de los incobrables.

Su vida personal y familiar eran una extensión de sus negocios, dicen en la querella. Lo que cobra relevancia por el vínculo de parentesco y amistad con sus víctimas, pues en la intimidad de la familia se mostraba como muy próspero y exitoso frente a los demás para atraer inversionistas, llevando un ritmo de vida y gasto que solo las personas exitosas y solventes pueden llevar.

De repente, y sin previo aviso, la empresa dejó de pagar sus compromisos por carecer de liquidez. El acusado se ha defendido, sosteniendo que hubo entrega de antecedentes incompletos, insuficientes o parciales, que no explican el destino de los dineros invertidos, quedando en evidencia que se extrajo dinero de la compañía en perjuicio de quienes les entregaron sus ahorros.

En total, la suma que la parte querellante asegura haber perdido $4.569.751.391. De ellos se desprenden distintos montos por persona, según la inversión. Hay una familia completa que perdió el dinero invertido, sumando 350 millones de pesos.

Sin embargo, el más perjudicado fue quien perdió $1.778.562.298, mientras que su esposa hizo lo propio con $476.066.462.

El escrito presentado ante la justicia subraya que entre los querellantes se encuentran 11 adultos mayores, uno de ellos de 90 años de edad.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

