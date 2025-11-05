Presidente ANEF por reajuste al sector público: "Es un piso base recuperar este IPC acumulado más el crecimiento del país"

05 nov. 2025 - 14:21 hrs.

La negociación del reajuste en las remuneraciones del sector público aún no comienza formalmente, pero sus protagonistas están dando luces de que será un intenso debate cuando intenten sobreponerse con sus puntos de vista.

Así se viene anticipando desde principios de octubre, cuando surgió la polémica de "congelar los sueldos": en su proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el Presidente Gabriel Boric propuso mantener "en valores nominales 2025" el salario de los trabajadores públicos, lo que debió ser explicado después por su ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Ahora, uno de los líderes de los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) adelantó cuál será la postura que los funcionarios adoptarán en la discusión, que podría iniciar antes de lo acostumbrado a raíz del periodo electoral.

"Ningún trabajador está pensando en que vamos a congelar los salarios"

En primer lugar, se espera que la MSP postule un alza salarial cercana al 7% para los trabajadores del Estado. La cifra se descompone en lo siguiente: el posible 3,7% de la inflación acumulada entre noviembre 2024 y noviembre 2025; el 2,5% que podría crecer la actividad económica este año; y un porcentaje, hasta ahora no revelado, que asegure recuperar el poder adquisitivo.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, declaró a Radio UChile que "lo que estamos pidiendo es recuperar ese poder adquisitivo. El costo de vida es distinto al del año pasado; por lo tanto, es un piso base recuperar este IPC acumulado más el crecimiento del país".

Respecto a la controversia de los "valores nominales 2025", expresó que "no nos parece cuando hay señales que confunden: 'hay que congelar los salarios'. Creemos que ningún trabajador está pensando en que vamos a congelar los salarios, porque eso es contra de nuestra naturaleza".

Por estos días, la Mesa del Sector Público está afinando su pliego de propuestas para presentárselo al Gobierno y partir con la negociación, cuyo resultado será vigente desde el 1 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la tramitación se extiende más allá de lo previsto. En 2024, los ministerios y la mesa lograron un acuerdo el 6 de diciembre; luego, la tratativa pasó por el Congreso Nacional, despachándose a ley recién el 18 de aquel mes.

