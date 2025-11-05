¿Cuánto ganan los gerentes del área de la minería?

05 nov. 2025 - 11:30 hrs.

Si hay algo que hace que el área de la minería sea reconocida y apetecida por muchos trabajadores, es la alta remuneración que se puede recibir por desempeñar funciones en el rubro. Y los pagos pueden ser mucho mayores si se es gerente.

Robert Half Chile, consultora internacional especialista de reclutamiento, acaba de publicar su Guía Salarial 2026. En ella se puede revisar los sueldos que ganan los ingenieros, dependiendo del área en que trabajen, destacando, precisamente, de la minería.

¿Cuánto gana un gerente de minería?

Las posiciones gerenciales presentan una estructura salarial que refleja la complejidad y responsabilidad de cada cargo. El Gerente de Operaciones encabeza la escala remunerativa con una banda salarial que oscila entre $12.564.516 y $18.370.968, con un punto medio de $15.000.000, evidenciando la criticidad de este rol en la coordinación integral de los procesos productivos. Le siguen el Gerente de Planta, con rangos entre $10.051.613 y $14.696.774, y el Gerente de Proyectos, cuya compensación varía desde $9.212.500 hasta $14.400.000.

Así, los sueldos de los gerentes del rubro de la minería son los siguientes. Estos están ordenados según experiencia: baja, intermedia y alta:

Gerente de proyectos ($9.212.500 -$11.000.000 - $14.400.000)

Gerente de planta ($10.051.613 - $12.000.000 - $14.696.774)

Gerente de operaciones ($12.564.516 - $15.000.000 - $18.370.968)

Gerente de mantenimiento ($9.046.753 -$10.800.000 - $13.226.494)

Gerente de ingeniería ($9.038.769 - $10.800.000 - $13.225.846)

Gerente de contratos ($8.030.476 - $9.600.00 - $11.748.573)

Gerente HSEC ($8.712.131 - $10.400.000 - $12.735.738)

Un punto de comparación importante es lo que pasa, por ejemplo, en Codelco:

Gerente general División Gabriela Mistral: $37.678.446

Gerente general de la División Radomiro Tomic: $32.629.734.

Gerente general División Chuquicamata: $49.897.264

Gerente general División Ministro Hales: $44.848.641

Gerente general División El Teniente: $56.273.866

Gerente general División Andina: $53.661.630

Gerente general División Salvador: $43.716.933

Gerente Corporativo Secretaría General: $ 32.530.245

Gerente de Cumplimiento: $ 25.047.217

Gerente general División Ventanas: $ 40.105.222

