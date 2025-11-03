Vacaciones: ¿Cuánto es el máximo de días que un trabajador puede tener acumulados?

03 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Las vacaciones pagadas son uno de los beneficios que contempla la ley para los trabajadores que tengan una relación contractual formal con su empleador. La norma establece que, por cada año de vínculo, corresponden 15 días hábiles de vacaciones.

Esto puede variar dependiendo de lo que estipule el contrato. En algunos casos, por mutuo acuerdo entre las partes, los colaboradores pueden contar con más días, como parte de un beneficio excepcional.

Un punto importante a destacar es que los días que no fueron utilizados por el trabajador deben ser pagados por la empresa, independientemente de si el beneficiario fue cesado de sus funciones o si renunció voluntariamente a su fuente laboral.

¿Cuántos días de vacaciones se pueden tener acumulados como máximo?

Esto último puede provocar que, estratégicamente, el trabajador acumule una buena cantidad de días para que, en caso de ser despedido, el finiquito sea más robusto.

Por otro lado, también puede ocurrir que el trabajador acumule días porque tiene un viaje planificado o cualquier otra razón que le impida desempeñar sus funciones en un determinado período.

El problema de esto es que la ley establece un tope de días acumulados, no pudiendo sobrepasar ese umbral.

De acuerdo con lo que explica el Código del Trabajo, "el feriado se puede acumular hasta por dos períodos consecutivos, siempre que exista acuerdo entre trabajador y empleador".

“Ahora, el empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, debe otorgar al menos el primero de estos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período, porque permitir acumular un tercer período de feriado anual implica una infracción del empleador y puede ser sancionada con multa administrativa”, sentencia la Dirección del Trabajo

