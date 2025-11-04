Contraloría ordena a municipios prevenir abandono de mascotas durante desalojos de tomas

04 nov. 2025 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que los municipios del país deben adoptar medidas para prevenir el abandono de animales en casos de desalojos de ocupaciones ilegales de inmuebles.

La instrucción fue emitida este lunes 3 de noviembre, tras denuncias que apuntaban a que algunas municipalidades no habrían seguido los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Municipios bajo observación

El pronunciamiento del organismo surgió a raíz de requerimientos que cuestionaron el actuar de las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal, acusadas de incumplir el protocolo de la Subdere sobre prevención del abandono de animales durante desalojos.

En su revisión, la Contraloría determinó que La Florida no contaba con un registro de los animales que habitaban en la Toma Dignidad al momento de ejecutar el operativo, mientras que en Cerro Navia ocurrió una situación similar en la Toma 17 de mayo.

Deberes municipales

De acuerdo con el dictamen, la Subdere, a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dispuso un protocolo tipo para que los municipios colaboren en los procedimientos de desalojo y aseguren el bienestar animal.

El documento contiene una serie de recomendaciones que los gobiernos locales deben aplicar de forma oportuna y adecuada, especialmente para evitar el abandono de mascotas que habitan en terrenos o viviendas ocupadas ilegalmente.

Catastro obligatorio de animales

Entre las medidas que deberán implementar los municipios, la Contraloría destacó la realización de catastros que identifiquen los animales que viven en inmuebles ocupados dentro de sus comunas. Esta acción busca garantizar su resguardo durante los procedimientos de recuperación de terrenos.

"Los gobiernos locales deben adoptar medidas adecuadas y oportunas para la prevención del abandono de mascotas, entre ellas, el catastro de los animales que habitan en inmuebles que se encuentren ilegalmente ocupados dentro de los límites de su comuna”, señaló Contraloría.

La Contraloría recordó además que el protocolo de la Subdere está disponible para todas las municipalidades del país y contiene directrices para resguardar el bienestar de los animales, promoviendo la coordinación interinstitucional durante los desalojos.

