Harold Mayne-Nicholls explica la pelea con Antonio Neme: "No me arrepiento de lo que hice"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls (IND) se refirió la noche del jueves a la denuncia por agresión que presentó el periodista y exconcejal UDI de Maipú, Antonio Neme, tras un altercado que terminó con golpes de puño el pasado martes en el Country Club de La Reina.

"Yo no me arrepiento de lo que hice"

"Lo que pasó fue que me insultó, después me agredió, después me sacó la madre y todo tiene un límite. Eso fue", aseguró el extitular de la ANFP al ser consultado por la situación en un programa de Televisión Nacional (TVN).

"Yo jamás lo hubiera hecho si él no me hubiera agredido primero. Él me agredió a mí y después me sacó la madre y esas cosas yo no las permito. No me importa que cargo tenga, hay principios que no van de acuerdo al cargo ni a los cálculos electorales políticos. A mi mamá no la tocan", agregó.

Mayne-Nicholls dijo que cree que la animadversión de Neme a su persona se remonta al Mundial de Francia 98, cuando el periodista fue sorprendido por la organización revendiendo entradas. En esa época el candidato presidencial era jefe de prensa en la sede de Burdeos y manejó la situación a nombre de la FIFA.

En dicho cargo se comunicó con los ejecutivos de Canal 13, quienes desvincularon a Neme: "Lo mandaron a buscar y él estima que yo fui el causante de todo eso y no logra entender que la reventa de entradas es algo que no corresponde", aseguró.

Tras dar ese contexto, Mayne-Nicholls reconoció la pelea con Neme: "Él abrió la puerta (de su auto), hoy tengo un moretón en la rodilla que no me había dado cuenta, me pegó en la rodilla, cerré la puerta y ahí me abofetea aquí (señalando su mejilla), me insulta y ahí bueno, pasó lo que pasó".

Si bien, el candidato independiente dijo no estar orgulloso de la situación, fue tajante respecto a si esto se vuelve a suceder. "Yo no me arrepiento de lo que hice. No. Si me lo hace de nuevo, de nuevo", cerró.

