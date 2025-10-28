Con 30 metros de alto y sistema de propulsión de última generación: Así es el primer crucero híbrido-eléctrico construido en Chile

28 oct. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Chile celebra un nuevo hito en la ingeniería naval nacional con la presentación del Magellan Discoverer, el primer crucero híbrido-eléctrico construido completamente en el país. La nave es fruto de una alianza entre Asenav y Antarctica21, consolidando un nuevo paso hacia la sostenibilidad en el turismo antártico.

Esta es la segunda embarcación sostenible desarrollada por ambas entidades, tras el Magellan Explorer, actualmente en operación con bajo impacto ambiental en la zona más austral del planeta.

Diseño y capacidad del Magellan Discoverer

Según el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el Magellan Discoverer destaca por su diseño tipo boutique, similar al de un yate, con 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura.

Tiene capacidad para 96 pasajeros y 67 tripulantes, aunque en los aerocruceros —la experiencia turística que ofrece Antarctica21— el barco operará con un máximo de 76 pasajeros, priorizando la comodidad y la exclusividad.

Sernatur

Tecnología de propulsión híbrida

El crucero está equipado con un sistema de propulsión híbrido-eléctrico de última generación, compuesto por:

Cuatro generadores MAN que suman 4.800 ekW de potencia.

que suman 4.800 ekW de potencia. Dos impulsores eléctricos Azipods® de ABB con maniobrabilidad de 360°, ideales para navegar entre icebergs.

Esta tecnología permite una configuración más eficiente de las salas de máquinas, eliminando la necesidad de una línea de propulsión completa y optimizando el rendimiento al reducir piezas mecánicas intermedias.

Sernatur

Un punto de referencia para el turismo antártico

Cristóbal Benítez, director nacional de Sernatur, valoró el impacto del proyecto: “Este tremendo proyecto va a seguir potenciando a Chile como punto de referencia para el turismo antártico a través de los cruceros de exploración y aerocruceros”.

Agregó que este tipo de iniciativas “nos posicionan a nivel internacional como uno de los destinos principales de turismo antártico. Hemos sido reconocidos en los World Travel Awards como el mejor destino de cruceros a nivel sudamericano y ahora estamos nominados nuevamente a nivel mundial. A través de este tipo de productos innovadores, hechos en Chile y además híbridos, potenciamos la sostenibilidad del destino”.

HECHO EN CHILE ?????



? Hoy somos parte del lanzamiento al agua del Magellan Discoverer en Valdivia.



? Este crucero de propulsión híbrida (diésel-eléctrico), el primero en América, consolida a Chile como líder en embarcaciones sostenibles, con tecnología de última generación. pic.twitter.com/V4OEontWeL — Sernatur (@Sernatur) October 24, 2025

Todo sobre Turismo