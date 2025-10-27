Importante marca de ropa outdoor lanza colección de ropa usada con precios de segunda mano

27 oct. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Patagonia lanzó su colección de ropa usada compuesta por prendas fabricadas con altos estándares de calidad y materiales amigables con el medio ambiente, ahora disponibles a precios de segunda mano.

Según la firma, Chile se ha convertido en el cuarto importador mundial de ropa usada y saldos sin vender, y el primero en América Latina. De hecho, gran parte de estas prendas termina en vertederos ilegales, generando graves problemas socioambientales como los que se viven en el Desierto de Atacama, donde se acumulan toneladas de ropa.

"Reparar si está roto y privilegiar lo usado cuando existe la opción"

Pascale Potin, gerente del área creativa y comunicaciones de Patagonia Chile, señaló que “lanzar nuestra colección de ropa usada no es solamente estar seguros de la calidad de nuestra ropa, de los materiales con que trabajamos, de estar conscientes de nuestra huella, sino que también es una forma de demostrar a la industria que haciendo las cosas bien, también se pueden obtener beneficios”.

Agregó que el objetivo es “incentivar el modelo circular, reparar si está roto y privilegiar lo usado cuando existe la opción, incluso para prendas técnicas. Dejemos atrás el impulso de comprar porque la oferta es imperdible, ese es el llamado de Patagonia”.

Tyler Lekki

En paralelo, el gobierno anunció en el Día Internacional del Medio Ambiente la Estrategia de Economía Circular para Textiles 2040, una hoja de ruta que busca transformar la forma en que Chile produce, consume y desecha ropa.

Entre sus prioridades están:

Prevenir y erradicar los vertederos ilegales de residuos textiles que contaminan los territorios.

que contaminan los territorios. Disminuir el sobreconsumo de productos textiles .

. Impulsar el desarrollo de oficios formales y empleos basados en la economía circular , como la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización.

, como la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización. Aumentar la valorización (reciclaje, compostaje, etc.) de los residuos textiles generados en el pais.

