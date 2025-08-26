La casa de las arañas y un espectacular mirador: Youtuber ruso revela atracciones escondidas en el cerro San Cristóbal

26 ag. 2025 - 12:14 hrs.

El cerro San Cristóbal es considerado el gran pulmón verde de Santiago y uno de los lugares más turísticos de la capital, sin embargo, tiene varios espacios secretos que suelen ser muy poco visitados, pero que destacan por sus increíbles paisajes.

Así lo demostró el youtuber ruso Andrei Sokolov, quien se dedica a recorrer y visitar diferentes lugares de la Región Metropolitana en su canal "Enciclopedia de Santiago". En conversación con Mega Investiga, mostró algunas atracciones escondidas del cerro San Cristóbal.

La ex casa de las arañas

El primer lugar destacado por Sokolov es la denominada ex casa de las arañas: "Es un lugar secreto del cerro San Cristóbal, muchos santiaguinos no los conocen. Tiene una historia bien particular porque es una de las primeras construcciones del cerro".

El también periodista explicó que la casa fue levantada por el arquitecto chileno Luciano Kulczewski en 1924 "y nadie sabe para qué sirvió. Algunos dicen que fue un pabellón de descanso, otros dicen que sirvió para exposiciones fotográficas, pero no lo sabemos".

"Lo que sí sabemos es que la vida de esta casa fue muy corta porque en la década de 1950 se convirtió en una ruina", tal como se aprecia en la actualidad, con un solo muro y su ventana con líneas que asemejan una tela de araña.

Casa de las arañas en el cerro San Cristóbal / Parquemet en X

Un desconocido mirador

Otro punto del cerro que destacó Sokolov es un espectacular mirador desde el cual se ve gran parte de Santiago, la Cordillera de los Andes al fondo y los teleféricos cruzando hacia la cima.

"Nadie o prácticamente nadie conoce este lugar. Santiago es bello", señaló el youtuber, quien explicó que la vista es lo que se aprecia desde el lugar en el que alguna vez se situó el Casino Cumbre.

Este casino fue construido en 1924, también por Kulczewski, "y fue un lugar muy popular entre la clase alta santiaguina porque funcionaba un restaurante", concluyó.