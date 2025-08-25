Un día con 26°C y otro con probables lloviznas: Adelantan bruscos cambios de temperatura esta semana en Santiago

25 ag. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las bajísimas temperaturas y precipitaciones de los últimos días en la Región Metropolitana, este lunes se registró una mínima de 1°C en Santiago, aunque se anticipa una máxima de hasta 23°C, según adelantó el periodista de Mega especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

Un panorama que se repetirá en los primeros días de la semana, en los que incluso se anticipa una jornada con una máxima de 26°C, sin embargo, al terminar la semana la situación cambiará, pues disminuirán las temperaturas y aparece la probabilidad de precipitaciones en la capital.

Una semana cambiante

Tras una jornada soleada y calurosa este lunes, el martes se registrará la temperatura más alta de la semana con 26°C en Santiago "a causa del viento raco que llega a la zona central", explicó el experto, aunque advirtió que la mínima será de solo 3°C.

"El miércoles se cubre, aparece la vaguada costera en el litoral central, la influencia de ese aire fresco empieza a sentirse en los valles y bajamos a una máxima de 22°C", detalló Sepúlveda.

Como consecuencia, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves el panorama comenzará a cambiar, "ya que ingresa la vaguada costera y podríamos amanecer con niebla y llegaremos a 18°C".

Sin embargo, el día más frío de la semana será el viernes, "que tendremos cielo cubierto y bajamos a una máxima de 13°C. Está la probabilidad de algunas lloviznas, incluso algunas gotitas, pero de caer algo sería muy poquito, como para limpiar el aire. No es una lluvia".

Mirando al fin de semana, el periodista adelantó que el sábado amanecerá cubierto para despejarse en la tarde, mientras que el domingo estará soleado.

Revisa el pronóstico del tiempo completo en Santiago

Lunes 25 de agosto: Mínima de 1°C y máxima de 23°C. Soleado.

Mínima de 1°C y máxima de 23°C. Soleado. Martes 26 de agosto: Mínima de 3°C y máxima de 26°C. Soleado.

Mínima de 3°C y máxima de 26°C. Soleado. Miércoles 27 de agosto: Mínima de 5°C y máxima de 22°C. Despejado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde.

Mínima de 5°C y máxima de 22°C. Despejado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. Jueves 28 de agosto: Mínima de 8°C y máxima de 18°C. Niebla en la mañana y cubierto.

Mínima de 8°C y máxima de 18°C. Niebla en la mañana y cubierto. Viernes 29 de agosto: Mínima de 8°C y máxima de 15°C. Cubierto.

