"Está la probabilidad de algunas gotitas": Este día podrían registrarse lloviznas en Santiago

25 ag. 2025 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Después de la lluvia, nieve y bajísimas temperaturas que se registraron en la Región Metropolitana hace unos días, esta semana se registrarán un par de jornadas con temperaturas superiores a los 20°C por las tardes, sin embargo, también se anticipa la probabilidad de lloviznas en Santiago.

Así lo adelantó el periodista de Mega especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien detalló que en los próximos días podrían regresar las gotas a la capital.

¿Qué día podría haber chubascos en Santiago?

Según explicó el experto, al principio de la semana viviremos jornadas soleadas y calurosas, no obstante, poco a poco disminuirán las temperaturas y podríamos registrar precipitaciones débiles durante la jornada del viernes.

"El viernes las nubes entrarían con todo, el cielo estará cubierto y bajamos a una máxima de solo 13 grados, muy distinto al lunes y martes", adelantó Sepúlveda.

Respecto a las precipitaciones, detalló que "está la probabilidad de algunas lloviznas, incluso algunas gotitas para el viernes, pero de caer algo sería muy poquito, como para limpiar el aire. No estamos esperando una lluvia ni nada parecido a lo de la semana anterior".

Altas temperaturas el resto de la semana

A pesar del frío y probabilidad de precipitaciones del viernes, el resto de la semana se registrarán altas temperaturas en Santiago, principalmente lunes, martes y miércoles.

Este lunes se anticipa una máxima de 23°C, el martes serían 26°C y el miércoles 22°C, debido a que, como "empieza a formarse la vaguada en el litoral, comienza a soplar viento del este, viento que baja por la ladera de la montaña, al bajar se calienta, se comprime".

Sin embargo, "en la noche del miércoles, a la madrugada del jueves, cambia ese viento que sopla de Cordillera a mar, ingresará a los valles y nos llega el refrescón", agregó. "El día jueves amaneceremos con nieblas, neblinas, Melipilla, Talagante, Maipo, y, en una de esas, sectores de Santiago también, con bancos de niebla, de neblina", con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

