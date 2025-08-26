La nueva cadena estadounidense que se instalaría en Chile

26 ag. 2025 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Hace algunas semanas se reveló que la cadena estadounidense PriceSmart estaría evaluando un eventual arribo a Chile, lo cual estaría cerca de concretarse, según diversos indicios que la compañía ha dado durante este primer semestre.

Y es que la entidad inició la inscripción de distintas marcas en el país, para así poder operar en el mercado nacional. Concretamente, PriceSmart ha registrado más de diez marcas desde enero, todas vinculadas a su operación en canales minoristas y mayoristas, supermercados y servicios asociados.

PriceSmart llegaría a Chile

De hecho, según consignó Diario Financiero, el pasado 19 de agosto, la compañía constituyó una sociedad por acciones en el país, bajo el nombre de PriceSmart Chile SpA, con un capital social de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias.

El medio también recogió que, según los estatutos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, las funciones de la sociedad contemplarían la importación, distribución y comercialización de diversos objetos, que incluyen productos ópticos, farmacéuticos, cosméticos, de higiene personal, suplementos alimentarios, dispositivos médicos y artículos de alimentación y consumo masivo.

Así las cosas, también se contempla la apertura de establecimientos de compra y venta, además del abastecimiento de dichos productos a terceros. Además, el objeto social también incorpora la posibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios asociados al negocio.

Presencia de la cadena en América Latina y Chile

Actualmente, PriceSmart opera 55 locales, los cuales están distribuidos en 12 países de América Latina y el Caribe. En Sudamérica, su presencia se concentra únicamente en Colombia, país al cual llegó en 2011 y donde suma diez locales.

En el caso de Chile, el plan operativo ya estaría en marcha, con estudios logísticos avanzados, ubicaciones definidas y un calendario que contempla la apertura de las tres primeras tiendas durante el próximo año, según declararon ejecutivos conocedores del proceso a DF. De concretarse, también se planea una posterior expansión a regiones.

Si bien PriceSmart ha señalado que el arribo aún no está totalmente definido, "fuentes conocedoras afirmaron que su llegada es inminente", señaló Diario Financiero.

