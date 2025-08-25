Cadena de supermercado implementó en todas sus sucursales "La Hora Silenciosa": ¿En qué consiste?

25 ag. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una innovadora iniciativa es la que está llevando a cabo una cadena de supermercados en Chile. Se trata de Unimarc, firma que tiene como objetivo generar un ambiente de compras más acogedor para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esto a través de lo que se ha denominado por la misma empresa como "La Hora Silenciosa", una medida que se realiza todos los días entre las 15:00 y las 16:00 horas y que inicialmente fue ideada desde la Municipalidad de Traiguén.

¿De qué se trata "La Hora Silenciosa"?

En concreto, consiste en la disminución de estímulos sensoriales que pueden ser disruptivos para personas neurodivergentes, mediante medidas como la regulación del volumen de las radios, la reducción de sonidos de las cajas y el ajuste de la intensidad de las luces, entre otras acciones.

Hoy por hoy, la medida se está materializando en todas las sucursales de la marca, es decir, en los 297 supermercados que la firma opera a lo largo del país.

Al respecto, Lionel Gubler, gerente del formato Unimarc señaló que "alcanzar el 100% de cobertura de la Hora Silenciosa en nuestros supermercados es un paso muy importante para Unimarc y para la industria".

"Queremos que cada persona, sin importar su condición, pueda sentirse cómoda y bienvenida en nuestras tiendas", agregó.

