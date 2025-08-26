Marca chilena de ropa está realizando remate de sus productos por cambio de tienda: ¿Dónde está ubicada la sucursal?

26 ag. 2025 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta el 31 de agosto estará funcionando una de las tiendas de Froens, marca chilena que comercializa ropa LifeStyle, caracterizada por su compromiso sustentable. La razón no responde a una suerte de crisis o algo por el estilo, sino que simplemente a un cambio de ubicación.

Es la tienda ubicada en el segundo piso del Parque Arauco la que dirá adiós. A propósito de este cierre, desde la marca confirmaron a Meganoticias.cl que están realizando desde el viernes pasado un remate con los artículos que tienen en stock, con liquidación de hasta 40% de descuento.

La nueva locación se emplazará en el mismo centro comercial y el cierre se debe a una reestructuración de los espacios del mall. De hecho, todas las tiendas de ese pasillo ya cerraron para pasar a otro sector.

El nuevo espacio de Froens estará ubicada en el piso -1 del centro comercial ubicado en la comuna de Las Condes.

Marca cuenta con catorce tiendas en el país

Actualmente, la marca cuenta con catorce tiendas a lo largo del país. La idea nació hace trece años con una producción de 70 trajes de baño, realizada por tres amigos universitarios.

Tras casi dos años de presentarse en ferias y bazares con sus productos, los socios, recién titulados de la universidad, registraron la marca de manera oficial bajo el nombre de Froens en 2014.

Fue en 2016 cuando se inauguró la primera tienda de manera oficial. Con el pasar de los años el crecimiento fue tal que se erigieron distintas áreas como diseño, marketing, logística, entre otros.

