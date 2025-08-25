Reconocida marca de zapatillas abrió en Chile su tienda más grande del mundo: ¿Dónde está ubicada?

25 ag. 2025 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 20 de agosto la reconocida marca de zapatillas, Skechers, inauguró en Chile lo que es su tienda más grande del mundo. El espacio, recientemente habilitado, cuenta con una amplia variedad de colección y línea de productos que no solo responde a deportes, sino que a artículos de uso diario.

De acuerdo a lo explicitado por la propia firma, son la marca de zapatillas más vendida en Chile y uno de sus principales pilares es el deporte, por lo que cuentan con líneas de calzado para el entrenamiento, running, trail, pádel, fútbol, entre otros.

"Más adelante se viene la colección completa de running, para poder invitarlos a todos a que vengan a presenciar no solamente ropa o accesorios, sino que también tremendas zapatillas que van a contar con la mejor tecnología y la mayor innovación", dijo el gerente de Marketing de Skechers, Sergio Costabal, en declaraciones reproducidas por el portal Run Chile.

El maratonista y periodista de Mega, Gustavo Huerta, tuvo halagos para las zapatillas de running de la marca.

"Las zapatillas de running tienen la mejor tecnología, mayor comodidad, varios modelos que están buenísimos para todos los gustos, y mi mejor tiempo fue de 3:18:00 horas junto con Skechers”, señaló Huerta.

¿Dónde está ubicada la tienda más grande del mundo de Skechers?

La tienda más grande del mundo de la marca está ubicada en el tercer piso del mall Cenco Costanera. Su inauguración contó con la presencia de medios y distintas personalidades del mundo del deporte.

Todo sobre Retail